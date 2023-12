(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com a influência de bons aspectos, faça com que o seu comportamento se mostre mais realista e mostre confiança com as suas atitudes. Interesses: quadro de boas novidades para os seus planos nas tarefas de trabalho. Mas, evite os gastos por impulso. Vida íntima: emoções contidas.

Tags:

Quinta-feira