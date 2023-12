(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: boa oportunidade para a sua lida com questões relacionadas a uma pessoa muito próxima. Habilidade ampliada. Interesses: indicações de vantagem por sua determinação com as obrigações de seu trabalho. Nas finanças, procure moderar os gastos e dívidas. Vida íntima: afetos contidos.