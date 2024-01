(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a Lua forma aspecto que trará a influência da passagem pelo seu próprio domicílio o que amplia tolerância e maior acuidade nas questões da rotina. Interesses: seu dia vai registrar com as suas finanças e ganhos boa posição para o trabalho e no comércio. Vida íntima: insatisfação.

Janeiro 2023