(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento de equilíbrio e mais harmonia na sua lida da rotina em família. Interesses: no lado positivo do dia você terá boa influência a afetá-lo no trabalho onde o intelecto e a racionalidade ocuparão lugar da emoção em seu comportamento. Vida íntima: dia de muita sensibilidade.