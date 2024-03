(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você hoje receberá fortes e boas influências que tenderão a lhe dar compensações pelo encaminhamento de demandas do passado. Interesses: com regência debilitada nas finanças, gaste com prudência. Prestígio em assuntos do trabalho. Vida íntima: relacionamentos muito valorizados.

Quinta-feira