(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: há ao seu favor aura bastante positiva que trará bom trato com o público e a política. Interesses: dedique-se com mais entusiasmo à rotina com dinheiro, dívidas ou compromissos de trabalho. Vida íntima: com influências que bem mudam seu ânimo aproveite-se do momento de harmonia.