(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com o seu cotidiano moldado em aspecto de favorável posição astral, o sábado é bem posicionado em relação à rotina pessoal. Interesses: quadro de novidades com dinheiro, mas atente às suas dívidas. Vida íntima: agora, você poderá se surpreender com intensas e duradouras emoções.

