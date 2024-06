(21 de junho a 21 de julho) - A semana: momento que trará quadro de forte influência de fatos passados sobre os seus planos de agora. Amigos lhe trarão lembranças de muito significado. Interesses: seja cuidadoso ao assumir compromissos. Mudança com as obrigações do trabalho. Vida íntima: fase de sensualidade e emoções.

Domingo | Junho 2024