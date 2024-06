(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você hoje será compensado graças ações e decisões mais firmes em algumas das suas questões relacionadas a problema de família. Interesses: procure agir com cuidado com as ações de pessoas estranhas no trabalho. Evite atitudes precipitadas. Vida íntima: surpresa muito agradável.

