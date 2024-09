(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: satisfação pessoal por convivência que se mostrará franca e benéfica para suas decisões. Interesses: nova perspectiva para dívida ou compromisso no campo material. Boa lida com dinheiro e forma de ganhá-lo. Inovação e mudança no trabalho. Vida íntima: apoio inesperado de íntimos.