(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: seus atos e comportamento irão gerar situações que poderão mudar o seu ânimo e humor. Interesses: há hoje quadro de vantagem com novos ganhos e acerto no trabalho, além de acuidade na lida com dívidas e compromissos. Vida íntima: momento de harmonia que lhe trará tranquilidade.