(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: os aspectos que dominam este momento trarão posição debilitada para o relacionamento com estranhos. Tenha cuidado. Interesses: vantagem financeira com atividades de rotina. Mas, na lida profissional não seja exigente com pequenas coisas. Vida íntima: realização na lida afetiva.

Quinta-feira