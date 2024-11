(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você hoje será afetado de forma direta pelos trânsitos desta fase com influência que aponta momento de forte ligação com suas bases emocionais refletindo quadro de tranquilidade. Interesses: motive-se com otimismo. Vida íntima: realização de desejos envolvendo pessoa bem íntima.

sábado