(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento que aponta um trato mais afável com as pessoas com as quais se relaciona socialmente. Interesses: presença e domínio de influências de estranhos sobre o seu comportamento na rotina financeira e de trabalho. Vida íntima: procure companhia e se disponha para a intimidade.

Tags:

Quinta-feira