(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com a vantagem de um bom período em termos pessoais seus planos e iniciativas serão moldados de forma mais realista. Senso de organização bem aplicado. Interesses: boa mudança de regência no campo financeiro. Trabalho bem conduzido. Vida íntima: emoções expostas com os íntimos.