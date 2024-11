(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento que marca, com bom posicionamento, quadro de reconhecimento e apoio. Por isso, procure ser mais firme ao tomar decisões que signifiquem mudança em sua lida com a família. Interesses: há boa posição para suas finanças e com seu trabalho. Vida íntima: alegria e confiança.