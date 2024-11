(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: indicações que apontam a solução de problemas com os novos amigos e boas surpresas de ordem pessoal. Mostre-se mais dado ao diálogo com a família. Interesses: a sua semana começa com surgimento de fatos benéficos nos assuntos que tratem de dinheiro. Vida íntima: quadro positivo.