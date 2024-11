(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: há agora um aspecto que trata de intolerância exagerada na lida com questões da rotina. Interesses: seu dia poderá registrar influências benéficas para assuntos financeiros e ganhos em momento de boa posição com o seu trabalho, especialmente se do comércio. Vida íntima: ternura.