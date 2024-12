(21 de junho a 21 de julho) - A semana: um bom trânsito e as posições em seu signo irão moldar de forma benéfica uma fase interessante no campo pessoal. Interesses: há, na semana, boas indicações no trato com propriedades, imóveis e produtos da terra. Vida íntima: dias de boa posição para as suas novas relações íntimas.

Tags:

Domingo