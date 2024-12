(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: atente bem às palavras e demanda de pessoas próximas ou da família. Interesses: seu senso da realidade e a boa compreensão dos fatos serão elementos determinantes para a condução acertada de negócios no trabalho e para a sua lida com dinheiro. Vida íntima: bom trato com íntimos.