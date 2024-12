(21 de junho a 21 de julho) - A semana: ao longo deste período mantenha atitudes de recato e cuidado, evitando os assuntos que possam afetar o seu relacionamento com as outras pessoas. Interesses: na rotina de trabalho há risco de problema com a sua atuação e desempenho profissional. Vida íntima: afetos postos à prova.

