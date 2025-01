(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com forte aspecto para hoje evite o quanto possível confiar em estranhos e avalie bem as intenções das pessoas. Interesses: procure agora agir com mais cuidado e moderação nos compromissos que envolvam dinheiro e trabalho. Vida íntima e sentimentos: alegria com atos de íntimos.

Tags:

Quinta-feira