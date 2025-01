(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você receberá forte influência para as atividades de caráter social com as quais vivenciará momentos de retribuição. Interesses: dia de vantagem com dinheiro e acerto em seus planos de trabalho. Vida íntima e sentimentos: não se contagie por negativismo e seja mais esperançoso. Premonições.