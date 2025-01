(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: boa posição vai marcar seu dia com afabilidade nas suas relações com pessoas próximas. Mas, evite as confidências. Interesses: quadro prático que revela vantagem com demandas e exigências no trabalho e assuntos financeiros. Vida íntima e sentimentos: dê mais atenção aos íntimos.