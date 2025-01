(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: os aspectos de seu dia apontam a consolidação de planos pessoais com oportuna ajuda de amigos. Interesses: bom momento para tratar de assuntos com dinheiro. Quadro que o beneficia no trabalho, Planos acertados. Vida íntima e sentimentos: retribua o apoio e o carinho que receber.

Quinta-feira