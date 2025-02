(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: posição que hoje acentuará o seu caráter moderado e apaziguador. Assim, você pode se dar a plano pessoal mais ambicioso. Interesses: posicionamento que lhe será mais favorável com as finanças ou economias. Vida íntima e sentimentos: fim de semana de satisfação com pessoa próxima.

Tags:

sábado