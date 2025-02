(21 de junho a 21 de julho) - A semana: fase de benefícios para as atividades sociais. Além disso, pode ocorrer mudança em seu ânimo e comportamento em público. Interesses: ganhos novos devem surgir com o resultado de seu trabalho e empreendimentos. Vida íntima e sentimentos: dedique-se mais à sua lida com os íntimos.

