(21 de junho a 21 de julho) - A semana: boas influências nas relações de amizade e na sua lida social. Ênfase para prestígio, poder e renome. Interesses: releve críticas e as faça razão de incentivo para mudar os rumos da rotina no desempenho das tarefas profissionais. Vida íntima e sentimentos: motive-se com otimismo.

Tags:

Domingo