(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento no qual haverá o registro de bom encaminhamento para questões pendentes envolvendo parentes. Interesses: estabilidade que mostra ao seu favor um quadro de sólida compensação financeira e habilidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: mostre-se mais afável com íntimos.

Quinta-feira