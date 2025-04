(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: Marte lhe dará reconhecimento e valorização para atos e projetos a eles imprimindo dinamismo e maior criatividade. Interesses: bom momento com afirmação em relação ao seu trabalho e no trato com dinheiro e forma de obtê-lo. Vida íntima e sentimentos: contenha-se na lida íntima.

