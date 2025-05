(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias que abrem importante leque de opções no cotidiano. Espiritualidade e acertada intuição. Interesses: dias que revelam benefícios materiais com a superação de problemas e a valorização do intelecto e suas habilidades. Vida íntima e sentimentos: evite agir ao primeiro impulso.

