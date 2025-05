(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: você vivencia momento mais estável na lida com as pessoas amigas, tudo em razão da posição da Lua que persiste nos benefícios ao seu signo. Interesses: momento de novidades no trato das finanças. Trabalho em dia benéfico. Vida íntima e sentimentos: quadro de realização afetiva.

Tags:

Quinta-feira