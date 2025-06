(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: fim de semana em que tudo contribuirá para que suas atitudes e decisões solucionem desacordo com parentes próximos. Interesses: segurança para a sua lida com as finanças em quadro que revelará atos e decisões acertados. Vida íntima e sentimentos: evite reação brusca ou discussão.

sábado