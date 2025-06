(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias em que você se beneficiará de maior harmonia com a família em fase de boas e totalmente inesperadas notícias. Interesses: há aura positiva no seu dia a dia, mas tome suas atitudes com segurança e firmeza. Vida íntima e sentimentos: desafios enfrentados com muita sensibilidade.

Tags:

Domingo