(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: o bom aspecto da Lua gerará um quadro de influência ponderável sobre sua sensibilidade na lida com a família. Interesses: você poderá mudar fatos e concepções no trabalho, desde que aja com decisão e firmeza. Dia de boa influência financeira. Vida íntima e sentimentos: surpresas.

Quinta-feira