(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: seu ânimo realizador e a habilidade ao lidar com as pessoas farão deste um momento bem positivo. Interesses: fase de vantagens nas finanças com fato ao seu favor e senso de iniciativa. Vida íntima e sentimentos: em momento de fortes emoções, contenha-se nas palavras e promessas.

Tags:

Quinta-feira