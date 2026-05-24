(21 de junho a 21 de julho) - A semana: com boa presença social e em atividades em grupo você mostrará sensibilidade bem apurada. Interesses: estes dias lhe reservam vantagem que se materializará com influência de pessoa experiente. Compromissos beneficiados. Vida íntima e sentimentos: mude seu ânimo na lida afetiva.

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