(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: forte posição no dia envolve mudança na sua visão de fato que o levará a levar em conta interesse alheio, por vezes distante ou diverso do seu. Interesses materiais: os aspectos do dia vão apontar bom senso de ordem e organização. Vida íntima: Intuição bastante acertada.