(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: a Lua em signo do mesmo elemento aponta benéfica mudança de seu ânimo em relação à lida com pessoas mais próximas. Interesses materiais: quadro de acerto com seus assuntos financeiros. Fato novo poderá trazer bom resultado nos planos de trabalho. Vida íntima: novidades.