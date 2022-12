(22 de dezembro a 20 de janeiro) - A semana: com o passar dos dias, você vivenciará mudanças de ânimo e humor nas suas relações mais próximas, Por isso, tenha cuidado. Interesses materiais: as indicações para estes dias apontam segurança nas suas ações com vantagem em demanda das finanças. Vida íntima: sentimentos expostos.