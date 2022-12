(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: neste dia de festa pelo final do ano, o seu senso crítico se acentuará e, com isso, pode afetá-lo mudando sensivelmente seu ânimo. Interesses materiais: finanças bem posicionadas. Mas, evite gastos não programados. Vida íntima: novidade com íntimos o farão muito feliz.