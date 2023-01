(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: há no mapa diário de seu signo uma aura que o beneficiará com as viagens e excursões em momento de boa relação social. Acuidade e intuição. Interesses: bom quadro para o trabalho e no campo das suas finanças. Vida íntima: relações mais facilitadas em dia de surpresas marcantes.