(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento que lhe mostrará posição benéfica com a solução de questão pendente. Dia de surpresas no trato com amigos. Interesses: vantagem na lida com compromissos que envolvam o seu próprio dinheiro. Habilidade e disposição criativa no trabalho. Vida íntima: alegria mais exposta.