(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: as posições do momento em seu signo, em sua maioria positivas, sugerem o reencontro de aspirações do passado. Interesses: no seu dia de trabalho dinamismo controlado e senso de iniciativa irão facilitar a condução da rotina. Vida íntima: não se deixe influenciar por estranhos.

Janeiro 2023