(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: sob influência favorável você poderá enfrentar com sucesso os pequenos desafios do cotidiano e, com isso, mudar seus ânimo e disposição. Interesses: bom planejamento e ações mais racionais serão importantes para o seu trato com dinheiro. Vida íntima: sentimentalismo bem ampliado.

Janeiro 2023