(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: momento de sensível mudança na condução e resultados de suas iniciativas em assuntos ainda por resolver. Interesses: contentamento e satisfação com a boa condução das finanças. No trabalho, você se envolverá positivamente com novas tarefas e obrigações. Vida íntima: satisfação.

Janeiro 2023