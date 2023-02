(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: a aura dominante do dia amplia sua determinação e o faz mais rigoroso e exigente em opiniões e gestos. Hoje você pode contar com novidades na rotina. Interesses: procure agir com mais atenção aos compromissos e dívidas. Novas obrigações com o trabalho. Vida íntima: sensualidade.