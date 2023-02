(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: tudo hoje lhe será mais proveitoso em razão da influência de sua capacidade de encarar as coisas com senso social e alegria. Interesses: momento benéfico para a sua lida com dinheiro. Mas, evite gasto por mero capricho. Vida íntima: siga sua intuição e evite críticas impensadas.