(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: em sábado de trato facilitado para problemas de família os fatos ganharão proporção maior com opiniões e interferência alheia. Interesses: seja prudente nos gastos e com suas dívidas e compromissos. Vida íntima: as influências de hoje apontam apoio que mudará seus planos íntimos.

Tags:

sábado