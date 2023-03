(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: hoje, as suas atividades sociais terão bom encaminhamento e você poderá nelas encontrar compensação com suas obrigações. Interesses: dia dependente de sua forma de agir diante de fato novo nas finanças. Dedicação e empenho no trabalho. Vida íntima: exigências que o inquietarão.

Tags:

Quinta-feira